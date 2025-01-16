Уехавшая в США Мария Машкова заявила, что ей не за что просить прощения у отца

Недавно актриса Мария Машкова вновь оказалась в центре внимания в соцсетях. Темой обсуждения стало ее напряженное отношение с отцом, актером Владимиром Машковым, разлад с которым произошел из-за политических разногласий и нежелания Марии возвращаться в Россию после начала СВО.