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Уехавшая в США Мария Машкова заявила, что ей не за что просить прощения у отца

Уехавшая в США Мария Машкова заявила, что ей не за что просить прощения у отца

Недавно актриса Мария Машкова вновь оказалась в центре внимания в соцсетях. Темой обсуждения стало ее напряженное отношение с отцом, актером Владимиром Машковым, разлад с которым произошел из-за политических разногласий и нежелания Марии возвращаться в Россию после начала СВО.

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