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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес: «Ред Булл» получает звонки от хороших гонщиков, как и Ферстаппен от всех команд – это естественно»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес ответил, связываются ли с командой другие гонщики на фоне разговоров об уходе Макса Ферстаппена .

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