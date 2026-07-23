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ИА Регнум

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Минобороны подтвердило падение учебно-боевого самолета в Подмосковье

Минобороны подтвердило падение учебно-боевого самолета в Подмосковье

Минобороны России 23 июля подтвердило, что в Подмосковье упал учебно-боевого самолет. / Источник: © Социальные сети«23 июля сего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет», — сообщили в ведомстве.

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