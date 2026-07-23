Минобороны подтвердило падение учебно-боевого самолета в Подмосковье

Минобороны России 23 июля подтвердило, что в Подмосковье упал учебно-боевого самолет. / Источник: © Социальные сети«23 июля сего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет», — сообщили в ведомстве.