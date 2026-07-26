Самый мощный в мире кран достроил первую башню Mechazilla на мысе Канаверал для самой большой ракеты в истории человечества Starship

На комплексе LC-37A установили последний модуль, приблизив ввод новой площадки в эксплуатациюДжулия Бергерон (Julia Bergeron) опубликовала фотографию завершенной стартовой башни Starship на площадке LC-37A в Космическом центре на мысе Канаверал.
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