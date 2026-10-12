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Живая Кубань

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В Краснодарском крае прямо во время матча на стадионе футболисту стало плохо. Спортсмен скончался в скорой

В Краснодарском крае прямо во время матча на стадионе футболисту стало плохо. Спортсмен скончался в скорой

В Краснодарском крае прямо во время матча на стадионе футболисту стало плохо. Спортсмен скончался в скоройВо время матча ветеранского турнира по футболу в Анапе произошел трагический инцидент.

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