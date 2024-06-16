Победы Испании и Италии, 8:1 от «Эдмонтона» с рекордами Макдэвида в финале НХЛ, Рублев не едет на Олимпиаду, самый быстрый гол в истории Евро и другие новости

Не только о футболе

1. Во второй день Евро-2024 Испания переехала Хорватию (3:0), Италия одержала волевую победу над Албанией (2:1), пропустив на 22-й секунде гол, который стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы, а Швейцария обыграла Венгрию (3:1).