Победы Испании и Италии, 8:1 от «Эдмонтона» с рекордами Макдэвида в финале НХЛ, Рублев не едет на Олимпиаду, самый быстрый гол в истории Евро и другие новости

1. Во второй день Евро-2024 Испания переехала Хорватию (3:0), Италия одержала волевую победу над Албанией (2:1), пропустив на 22-й секунде гол, который стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы, а Швейцария обыграла Венгрию (3:1).
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