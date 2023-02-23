Uspei.com

40 подписчиков

Американский генерал Флинн: Путин сохранил ценности, разрушаемые Западом

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа сообщил, что президент России Владимир Путин сохранил и защитил традиционные российские ценности, которые подвергаются разрушению на Западе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх