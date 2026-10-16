За производительность отвечает процессор Exynos 1330 с поддержкой 5G. Основная камера состоит из трёх модулей: 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (системой Samsung No Shake Cam), сверхширокоугольного на 5 Мп и макрокамеры на 2 Мп.
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