За производительность отвечает процессор Exynos 1330 с поддержкой 5G. Основная камера состоит из трёх модулей: 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (системой Samsung No Shake Cam), сверхширокоугольного на 5 Мп и макрокамеры на 2 Мп.