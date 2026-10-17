Модель также показала, что даже небольшое количество вольфрама способно помешать запуску реакции Физики из Принстонского университета предложили способ упростить достижение термоядерного зажигания — состояния, при котором реакции синтеза в плазме выделяют достаточно энергии, чтобы поддерживать её высокую температуру без постоянного внешнего нагрева.
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