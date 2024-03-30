Стив Керр: «Если бы можно было взять человека и создать по нему идеального спортсмена в лаборатории, то получился бы Стеф Карри»

Главный тренер «Уорриорз» считает, что 2-кратный MVP НБА воплощает собой идеального спортсмена. «Если бы можно было взять человека и создать по нему идеального спортсмена в лаборатории, то получился бы Стеф Карри.
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