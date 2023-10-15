Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ряков
    Это не тот Гладков! Егэшники!)Умер легендарный ...
  • Константин Котельников
    Ща-а Макароныч как приедет в Сраиль, ка-ак возьмет в руки пиламёт и пойдёт пабиждать, и всех сразу пабидит, он же гер...Макаревич* объяви...
  • Константин Котельников
    Уничтожение вражеских спутников необходимо ради безопасности России! Пусть летают у себя, а нам их ненадоть!Разбомбить космич...

Оставит жену с детьми: Галкин* уезжает из Израиля на фоне мобилизации

Оставит жену с детьми: Галкин* уезжает из Израиля на фоне мобилизации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНАМаксим Галкин* на данный момент находится в Израиле вместе со своей семьей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Валерий Таганрогский
На бочку с порохом его.Нехай повоюют
Ответить
22 час.
А
Александер
Трусливая гейская шлюшка
Ответить
7 час.
СГ
Светлана Грушкина
Стал похож на трусливую  обезьяну. 🐵
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх