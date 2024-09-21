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РБК: россияне могут заработать на росте цен на золото

РБК: россияне могут заработать на росте цен на золото

Цены на золото обновили 19 сентября исторический максимум после снижения ставки ФРС. И 20 сентября цены на золото вновь достигли рекорда: по состоянию на 19:48 мск стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже выросла на 1,39%, до $2651 за унцию.

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