РБК: россияне могут заработать на росте цен на золото

Цены на золото обновили 19 сентября исторический максимум после снижения ставки ФРС. И 20 сентября цены на золото вновь достигли рекорда: по состоянию на 19:48 мск стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже выросла на 1,39%, до $2651 за унцию.