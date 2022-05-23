«Ман Сити» выиграл АПЛ, «Милан» взял скудетто, Ферстаппен победил в Испании, Карацев вылетел с «Ролан Гаррос», 4 очка Кучерова, Дзюба ушел из «Зенита» и другие новости

Всем доброе утро! Топ-чемпионаты обрели свою развязку, но это никогда не означает затишья и скуки, которые могли бы наступить после.
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