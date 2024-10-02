Авиабомбами по разведанным целям: экипаж Су-34 ночью поразил скопление боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в ночное время нанёс удар по скоплению военнослужащих и военной технике украинских формирований в приграничном районе Курской области.
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