Контракты на триллионы: главные итоги основного дня ВЭФ

Основной день Восточного экономического форума президент России Владимир Путин начал с переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
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