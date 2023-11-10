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Беглов поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Градоначальник пожелал личному составу управления благополучия, здоровья и успешной службы. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил офицеров, действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

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