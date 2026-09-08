Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о нарушении прав жильцов дома в Томской области

В социальных медиа сообщалось об обрушении стены в жилом доме на улице Пушкина в городе Томске. Отмечается, что здание является аварийным, проживание в нем может представлять опасность для граждан.
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