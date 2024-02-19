Глава муниципального образования Тихорецкий район отчитался о работе за 2023 год

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в работе открытой сессии Совета Тихорецкого района на которой глава администрации Тихорецкого района Анатолий Перепелин выступил перед депутатами и жителями.
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