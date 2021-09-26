Угроза голубая и розовая...

☭КОМПАСПолитикаУгроза голубая и розовая...Есть темы, которые имеют налёт несерьёзности по причине своей серьёзности. Как бы парадоксально это ни звучало.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоколенкоНу что тут скажешь? Пидарасы, сэр...Сергей ЛепеховПолный запрет на любую пропаганду ЛГБТ даже среди тех, кому есть 18. Другого способа не вижу...Алла ДубининаФеминизм здесь при чем?- или будем аплодировать тому борцуну с мужским шовинизмом заявляющим , что женщина не человек и определяющего ее роль исходя из своей необразованности.Комментировать
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