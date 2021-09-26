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Угроза голубая и розовая...

Есть темы, которые имеют налёт несерьёзности по причине своей серьёзности. Как бы парадоксально это ни звучало.

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Владимир Соколенко
Ну что тут скажешь? Пидарасы, сэр...
Сергей Лепехов
Полный запрет на любую пропаганду ЛГБТ даже среди тех, кому есть 18. Другого способа не вижу...
Алла Дубинина
Феминизм здесь при чем?- или будем аплодировать тому борцуну с мужским шовинизмом заявляющим , что женщина не человек и определяющего ее роль исходя из своей необразованности.

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