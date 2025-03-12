Из Омска снова запустят авиарейс в Баку. Они будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet с 20 апреля по 7 сентября.
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Из Омска снова запустят авиарейс в Баку. Они будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet с 20 апреля по 7 сентября.