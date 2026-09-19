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Новости Брянска

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В России более 545 тысяч потенциальных доноров костного мозга

В России более 545 тысяч потенциальных доноров костного мозга

Для трансплантации костного мозга ежегодно требуется около 2 тысяч пациентов, вероятность совпадения по генотипу — 1 к 10 тысячам, а среди родственников подходящий донор выявляется лишь в 20% случаев.

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