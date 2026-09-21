Чему не учат мужчин, хотя это должен знать каждый

Мужчины на Reddit поделились лучшими жизненными советами о здоровье, отношениях, быте и психологии. фото: Lorado/Getty ImagesЧему не учат мужчин, хотя это должен знать каждый? Чтобы ответить на этот вопрос, мы заглянули в один из самых популярных тредов на Reddit, где мужчины со всего мира поделились самыми полезными, неожиданными и мудрыми советами.
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