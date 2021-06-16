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Загадки Исаакия. "Странности" рисунков Монферрана.

Загадки Исаакия. "Странности" рисунков Монферрана.

Несомненно. одним из красивейший и необычных зданий Санкт-Петербурга является Исаакиевский собор, который, согласно официальной версии, был построен ручным трудом крепостных крестьян под руководством архитектора Огюста Монферрана в 1818-1858 годах.

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