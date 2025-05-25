Вертолёт президента РФ попал в эпицентр атаки дронов ВСУ в Курском регионе

Путин находился на борту вертолёта, который оказался в опасности из-за мощной атаки украинских БПЛА.Глава России Владимир Путин совершал перелёт на президентском вертолёте, когда тот очутился в зоне повышенного риска, сообщает командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.