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Путин раскрыл планы Запада по смене власти на Украине

Путин раскрыл планы Запада по смене власти на Украине

Владимир Путин во время беседы с журналистами в Ташкенте отдельно обратил внимание на то, что пока бывший украинский президент катается по Европе, оставшиеся дома чиновники проталкивают одно за другим максимально непопулярные решения, словно специально стараясь возложить всю ответственность на нынешний режим.

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