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Крымская газета

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Аксёнов потребовал от глав администраций молниеносно реагировать на проблемы граждан

Аксёнов потребовал от глав администраций молниеносно реагировать на проблемы граждан

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки посетил Красногвардейский и Нижнегорский районы.  Он отметил, что руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями так, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным.

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