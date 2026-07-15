Аксёнов потребовал от глав администраций молниеносно реагировать на проблемы граждан

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки посетил Красногвардейский и Нижнегорский районы. Он отметил, что руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями так, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным.
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