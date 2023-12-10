Базовый Tank 700 Hi4-T: без заднего моста, но с рекордной тягой

Минпромторг Китая поделился фотографиями и характеристиками нового гибридного внедорожника GWM. На автосалоне в Гуанчжоу показали «киберпанковый» вариант Tank 700 Hi4-T, а теперь впервые появились подробности о базовой версии вездехода.
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