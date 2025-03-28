Бусаргин: при ликвидации БПЛА над Саратовской областью никто не пострадал

Российские военнослужащие ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Саратовской областью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.
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