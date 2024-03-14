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Давыдов о «Динамо» во 2-м раунде: «Эйфории быть не должно. Плюсы – за 1-м звеном потянулись остальные, вратари избежали провалов. Минус – 5-й матч»

Московский клуб прошел минское «Динамо» (4-2) в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.  – Виталий Семенович, примите поздравления с выходом родного клуба в четвертьфинал плей-офф! – Спасибо, но сделан только первый – и самый маленький – шажок.

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