У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы

На Australian Open завершилась первая неделя. Главные итоги субботы – поехали. Впервые с 2018-го на второй неделе не будет мужчин из России Последний россиянин в сетке Карен Хачанов перед началом сезона рассказывал, что хочет и может вернуться в топ-10.
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