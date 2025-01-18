У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы

На Australian Open завершилась первая неделя. Главные итоги субботы – поехали. Впервые с 2018-го на второй неделе не будет мужчин из России Последний россиянин в сетке Карен Хачанов перед началом сезона рассказывал, что хочет и может вернуться в топ-10.