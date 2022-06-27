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Эти смартфоны Huawei получат Huawei HarmonyOS 3.0. Список устройств

Эти смартфоны Huawei получат Huawei HarmonyOS 3.0. Список устройств

Компания Huawei сегодня сообщила о том, что бета-версия Huawei HarmonyOS 3.0 для разработчиков станет доступна для тестирования уже на этой неделе.

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