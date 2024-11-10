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Мировая революция XXI века: от колониальной гегемонии к справедливому многообразию

Мировая революция XXI века: от колониальной гегемонии к справедливому многообразию

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Эдуард Биров — о важных моментах в выступлении президента России на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Новая Валдайская речь Путина, прозвучавшая 7 ноября, началась с упоминания Русской революции 1917 года — как важной вехи в развитии человечества, которая определила ход истории.

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