В Неделю 5-ю Великого поста епископ Серафим совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

6 апреля 2025 года, в Неделю 5-ю Великого поста, преставление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию святителя Василия Великого в Никольском кафедральном соборе г.