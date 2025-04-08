СК в Марьиной роще возбудил дело по факту убийства в квартире на северо-востоке

Задержана подозреваемая в убийстве сожителя на северо-востоке столицы. Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по СВАО, расположенным в Марьиной роще, возбуждено уголовное дело.
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