В Вичуге пьяный водитель совершил наезд на женщину-пешехода

В 19-10 в Вичуге на улице 50 лет Октября 62-летний водитель автомобиля «Рено Меган», в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 49-летнюю женщину.
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