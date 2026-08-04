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В Вичуге пьяный водитель совершил наезд на женщину-пешехода

В Вичуге пьяный водитель совершил наезд на женщину-пешехода

В 19-10 в Вичуге на улице 50 лет Октября 62-летний водитель автомобиля «Рено Меган», в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 49-летнюю женщину.

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