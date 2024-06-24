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Журналистка Канин обвинила американские СМИ в молчании о теракте в Севастополе

Журналистка Канин обвинила американские СМИ в молчании о теракте в Севастополе

Журналистка Джулия Канин обвинила американские СМИ в молчании о теракте в Севастополе. Об этом пишет URA.

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Комментарии
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Виктор Александров
Политик Саша Лосева (не я лишил его отчества) предлагает, на основе прецедентного права, предать суду Украину и США, признать их государствами - террористами. Ранее судили Ливию за сбитый над Локерби Boeing 747. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но и в Токио. На русском языке!
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