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Крымское информационное агентство

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  • Mark Kapustin
    В искренность, не верю.Крымчанин спел ук...
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    А сколько ещё этих ждунов…, и не только в Крыму! На передовую их нужно всех, это и будут их извинения.Крымчанин спел ук...
  • holms sherlok
    отправлять таких в киев, мозги быстро встанут на место когда убегать будут от трцКрымчанин спел ук...

Альтернативную часть сухопутного коридора в Крым отремонтируют до конца года

Альтернативную часть сухопутного коридора в Крым отремонтируют до конца года

Власти Херсонской области рассчитывают, что «Росавтодор» в 2024 году завершит ремонт дороги через АПП «Армянск», являющейся альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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