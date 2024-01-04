Альтернативную часть сухопутного коридора в Крым отремонтируют до конца года

Власти Херсонской области рассчитывают, что «Росавтодор» в 2024 году завершит ремонт дороги через АПП «Армянск», являющейся альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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