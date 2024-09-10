Очередной "инцидент" наглядно демонстрирующий отношение приезжих к российским законам. На примере этой истории мы видим не только откровенное наплевательство на наши законы, но и процесс "правильного" воспитания детей приезжих, которые будут продолжать "великие дела" своих наглых родителей.
«Рачик, газуй!» - Приезжий и его малолетний сынок устроили вопиющий беспредел на улицах Оренбурга. Неужели сойдёт с рук?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Не знаю... Подставить Рачика. Пусть папа почку отдаст.
Ответить
17 час.
Александр Рус
сжечь обоих пидарасов
Ответить
10 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну и что нам скажет т. Колокольцев, или г. Оренбург уже не его вотчина, а этого отмороженного хачека!? 3,14здец в России творится! Эти ржавые творят беспредел своей наглость, покупают оптом всю местную власть, на наркоту сажают, кого не попадя, ответственности у власти Х Y и ещё один знак, короче с тремя неизвестными российскому законодательству! Наглость ржавых вышла давно на уровень - МЫ ржавые из сразии и закавказья живем по нашим ржавым законам! А вы рюские нам должны !!! Куда не кинь везде беспредел и коррупция!!!!!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии