«Рачик, газуй!» - Приезжий и его малолетний сынок устроили вопиющий беспредел на улицах Оренбурга. Неужели сойдёт с рук?

МП

Михаил Пантюхин

Ну и что нам скажет т. Колокольцев, или г. Оренбург уже не его вотчина, а этого отмороженного хачека!? 3,14здец в России творится! Эти ржавые творят беспредел своей наглость, покупают оптом всю местную власть, на наркоту сажают, кого не попадя, ответственности у власти Х Y и ещё один знак, короче с тремя неизвестными российскому законодательству! Наглость ржавых вышла давно на уровень - МЫ ржавые из сразии и закавказья живем по нашим ржавым законам! А вы рюские нам должны !!! Куда не кинь везде беспредел и коррупция!!!!!