Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Рачик, газуй!» - Приезжий и его малолетний сынок устроили вопиющий беспредел на улицах Оренбурга. Неужели сойдёт с рук?

«Рачик, газуй!» - Приезжий и его малолетний сынок устроили вопиющий беспредел на улицах Оренбурга. Неужели сойдёт с рук?

Очередной "инцидент" наглядно демонстрирующий отношение приезжих к российским законам. На примере этой истории мы видим не только откровенное наплевательство на наши законы, но и процесс "правильного" воспитания детей приезжих, которые будут продолжать "великие дела" своих наглых родителей.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Не знаю... Подставить Рачика. Пусть папа почку отдаст.
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17 час.
Александр Рус
сжечь обоих пидарасов
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10 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну и что нам скажет т. Колокольцев, или г. Оренбург уже не его вотчина, а этого отмороженного хачека!? 3,14здец в России творится! Эти ржавые творят беспредел своей наглость, покупают оптом всю местную власть, на наркоту сажают, кого не попадя, ответственности у власти Х Y и ещё один знак, короче с тремя неизвестными российскому законодательству! Наглость ржавых    вышла давно на   уровень - МЫ    ржавые из сразии и  закавказья    живем по нашим   ржавым  законам! А вы рюские нам должны !!! Куда не кинь везде беспредел и коррупция!!!!!
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9 час.

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