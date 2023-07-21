Модернизация и боевой опыт: потенциал САУ 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка»

В ходе текущей Спецоперации российские ракетные войска и артиллерия применяют весь спектр имеющихся ствольных систем, включая самоходные орудия большой мощности.
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