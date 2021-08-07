Газета Труд

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«Газпром» начал отбирать топливо из своих российских и европейских хранилищ

«Газпром» начал отбирать топливо из своих российских и европейских хранилищ

Чрезвычайная ситуация заметно повлияла на газодобычу «Газпрома». Российскому газовому холдингу пришлось в экстренном порядке начать отбор голубого топлива из европейских и российских ПХГ, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

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