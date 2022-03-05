Ограбил, похитил и грозился убить. Омич ради денег пошел сразу на три преступления

Инцидент произошел в Омске накануне, 4 марта 2022 года. Ранее судимый за кражу, грабеж, разбой, угон и незаконный оборот оружия 40-летний житель пришел домой к 30-летней женщине, которая дала в интернете объявление о продаже автомобиля Mazda.