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Ограбил, похитил и грозился убить. Омич ради денег пошел сразу на три преступления

Ограбил, похитил и грозился убить. Омич ради денег пошел сразу на три преступления

Инцидент произошел в Омске накануне, 4 марта 2022 года. Ранее судимый за кражу, грабеж, разбой, угон и незаконный оборот оружия 40-летний житель пришел домой к 30-летней женщине, которая дала в интернете объявление о продаже автомобиля Mazda.

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