Захарова жёстко ответила на очередные угрозы США в адрес России

20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявления Белого дома по поводу введения новых жёстких санкций против Москвы в случае, если к России присоединятся новые территории Украины.
20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявления Белого дома по поводу введения новых жёстких санкций против Москвы в случае, если к России присоединятся новые территории Украины.
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