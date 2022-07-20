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Захарова жёстко ответила на очередные угрозы США в адрес России

Захарова жёстко ответила на очередные угрозы США в адрес России

20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявления Белого дома по поводу введения новых жёстких санкций против Москвы в случае, если к России присоединятся новые территории Украины.

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