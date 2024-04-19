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"Люди - уроды!": Соловьев в очередной раз пробил дно и показал свое истинное лицо, разразившись отборным матом в эфире

"Люди - уроды!": Соловьев в очередной раз пробил дно и показал свое истинное лицо, разразившись отборным матом в эфире

Интересная жизнь с Vera Star Наш знаменитый пропагандист Владимир Соловьев на днях снова выдал очередной перл с использованием ненормативной лексики, что видимо для него становится нормой.

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Комментарии
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Svet Alex
За его хамский язык и кривляния давно его не смотрю. Противно. Жаль его собеседников. Но каждого в отдельности можно читать и слушать в подписках.
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17 мин.
E
Ed
Да хер для него место жительства, он все про него знает, поэтому и гостей зовет
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9 мин.
Михаил Давидюк
Во время войны не фиг устраивать полемику ! Точка зрения должна быть одна ! Иначе страна рассыпется. А после победы можно и поспорить, если будет желание !
Ответить
6 мин.

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