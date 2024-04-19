"Люди - уроды!": Соловьев в очередной раз пробил дно и показал свое истинное лицо, разразившись отборным матом в эфире

Интересная жизнь с Vera Star Наш знаменитый пропагандист Владимир Соловьев на днях снова выдал очередной перл с использованием ненормативной лексики, что видимо для него становится нормой.
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