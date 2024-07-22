«Головоломка 2» завоевала звание второго самого успешного мультфильма в истории

Анимационный фильм «Головоломка 2» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории. За минувшие выходные мультфильм собрал в мировом прокате 34,2 млн долларов, а всего заработал 1,443 млрд долларов, передает «Бюллетень кинопрокатчика».