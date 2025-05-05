Редакция РИАМО рассказала, что статьи военкора Первенцева рождались на поле боя

В преддверии юбилея Победы, в рамках спецпроекта "Герои-военкоры", РИАМО рассказало о специальном корреспонденте "Известий" и "Красной звезды" Аркадии Первенцеве, чьи публикации рождались прямо на поле боя.
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