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РИА Новый день

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Вместо тротуаров – щебенка. Как выглядит улица Пушкина за 9 дней до Международного фестиваля молодежи

Вместо тротуаров – щебенка. Как выглядит улица Пушкина за 9 дней до Международного фестиваля молодежи

Строители не успевают доделать сквер на улице Пушкина к началу Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

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