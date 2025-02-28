Почему Марс красного цвета: Ученые выдвинули новую гипотезу

Группа ученых провела новое исследование, объединяющее данные различных миссий на Марс и анализ состава смоделированной в лаборатории марсианской пыли, и опровергла существовавшие до этого теории относительно происхождения ржаво-красного цвета Марса, за который его называют Красной планетой.