Почему Марс красного цвета: Ученые выдвинули новую гипотезу

Группа ученых провела новое исследование, объединяющее данные различных миссий на Марс и анализ состава смоделированной в лаборатории марсианской пыли, и опровергла существовавшие до этого теории относительно происхождения ржаво-красного цвета Марса, за который его называют Красной планетой.
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