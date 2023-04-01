«Известия»: Киев разжигает религиозный конфликт с чувством вседозволенности

Global Look Press | Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency Украина под руководством президента Владимира Зеленского всерьез приступила к гонениям верующих.
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