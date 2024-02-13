Пентагон сообщил об отсутствии атак на базы США в Сирии и Ираке с 4 февраля

На американские силы в Ираке и Сирии не совершались атаки с 4 февраля. Такое заявление 13 февраля сделала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх«Атак против наших сил в Ираке и Сирии не было с 4 февраля.