Пентагон сообщил об отсутствии атак на базы США в Сирии и Ираке с 4 февраля

На американские силы в Ираке и Сирии не совершались атаки с 4 февраля. Такое заявление 13 февраля сделала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх«Атак против наших сил в Ираке и Сирии не было с 4 февраля.
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