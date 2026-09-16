Глава Банковой заявил, что ВС России якобы дважды пытались атаковать его самолёт. Но украинский лидер напрасно забегает наперёд - для его финала, кажется, подготовлен другой сценарий.
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